A csoportkör során a legnehezebb erőpróba vár ma a magyar labdarúgó-válogatottra. A skótokat kiütő, hazai pályán játszó német válogatott biztosítaná be máris a helyét a kieséses szakaszban a mieink kárára.

– Annyira nem vagyok bizakodó a szerdai mérkőzésünkkel kapcsolatban látva a Svájc elleni meccsünket – latolgatta az esélyeket Megyeri Károly, a PMSC ikonja. – A németek a torna egyik esélyesei, otthon játszanak, ellenünk is favoritként futnak majd ki. Úgy érzem, ki fogunk kapni. Nem látom azokat a pozitív jeleket, amikkel meglepetést tudnánk okozni.

Svájc ellen sok hibát vétettek a mieink, elismerte Marco Rossi szövetségi kapitány is, hogy benne volt a vereségben, ahogy a játékosok is önkritikusan, de előretekintve pozitívan nyilatkoztak.

– Ha visszatekintek, nem értettem Marco Rossit, hogy három olyan védőt is a kezdőbe nevezett, akik nem voltak játékban mostanában. Szalaira, a Fiolára és a Langra gondolok. Ez hiba volt. Nem véletlenül voltunk lassúak, körülményesek, de már a játékoskijáróban mutatott képeken is azt láttam, mintha a mieink be lettek volna kicsit rezelve. A középpályán is haloványak voltunk, ami kihatott a teljes támadójátékunkra – folytatta. – Biztos vagyok benne, hogy jobban fogunk játszani, mint Svájc ellen, de az kevés lesz a németekkel szemben. Tele vannak önbizalommal, fölényesen nyerték az első meccsüket, otthon játszanak a saját szurkolóik előtt. A fiatalításuk is beválik, sikerre éhes játékosokból áll a keretük. Szorosabbá tudjuk tenni ezt a meccset, de szerintem nem nyerhetünk. Persze cáfoljanak rám, szurkolunk nekik!

Kiemelte azt is, hogy Svájc remek labdarúgókkal rendelkezik, közel áll képességekben azokhoz az együttesekhez, amelyeket a torna nagy esélyesei közt tartanak számon, így már a rajt is nehezebb volt, mint azt sokan gondolták.

– A továbbiakban, szerintem a skótokat meg fogjuk verni. Hogy ez elég lesz-e a továbbjutáshoz, az attól függ, hogy hány gólt kapunk most. Ha nem tudjuk szorossá tenni, akkor már csak a szerencsén múlik a sorsunk – jelentette ki.