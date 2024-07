Pedig egyénileg rendre vezér az angol csatár, aki

a Premier League-ben háromszor volt gólkirály, idén pedig nemcsak a Bundesliga, hanem egész Európa legjobb góllövőjeként az Aranycipőt is kiérdemelte.

Aranyérme viszont még egy sincs, csak elbukott döntői. Az angol válogatottal a 2021-ben megrendezett előző Eb-n tizenegyespárbajban veszítette el a finálét az olaszok ellen.

Odaadnám az egyéni díjaimat a csapattal elért sikerért, ez nem is kérdés, ráadásul az Európa-bajnoki cím az egyik legfontosabb trófea, amit egy labdarúgó elhódíthat

– jelentette ki Kane, akinek az átka a döntőt felvezető sajtótájékoztatón is téma volt.

Egyelőre igyekszem nem arra gondolni, hogy milyen jó lenne felemelni a serleget, hanem arra összpontosítok, hogy milyen kemény munkát kell még ezért elvégezni.

Egyéni címe most is lehet Kane-nek, hiszen a három góljával holtversenyben a góllövőlista élén áll a döntő előtt. Az a kérdés, hogy végre aranyérme is lesz-e.