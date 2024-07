Újabb két nyolcaddöntővel támad kedden a labdarúgó Európa-bajnokság. Előbb, 8 órától Románia és Hollandia csap majd össze, míg a 21 órakor kezdődő találkozón Ausztria néz szembe Törökországgal.

Mint ismert, Románia az E jelű négyesből jutott tovább az első helyen. Ez volt az a kvartett, amelynek minden tagja 4 pontot gyűjtött. A románok még első meccsükön verték Ukrajnát 3–0-ra, azóta viszont jött egy Belgium elleni vereség, majd a Szlovákia elleni iksz, amivel kéz a kézben léptek tovább a csoportból. Hollandia Ausztria és Franciaország mögött volt harmadik négy ponttal a négyesében szintén az első meccsét nyerve. Legutóbb az osztrákok ellen fordulatos meccsen kapott ki.

– Eddig úgy látom, hogy az esélyesebb csapatok mennek tovább, leszámítva talán az olaszokat, de a mutatott játékuk alapján nem is voltak favoritok Svájc ellen – kezdte kérdésünkre Toma Árpád, a PMSC és a magyar válogatott korábbi védője. – Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy Hollandia le fogja győzni Romániát. Meglepő volt számomra, hogy a románok mennyire jó képet mutattak eddig, de Hollandia a jobb csapat.

Az osztrákok a Hollandia elleni siker mellett Lengyelországot tudták legyűrni, illetve Franciaországot is nagyon kemény feladat elé állították sokakat meglepve. Így folytatva még fényesebb lehet számukra ez a torna. Eközben az F csoportban második törökök megmutatták, hogy szenvedélyükkel le tudnak dönteni korlátokat, ugyanakkor azt is láttuk tőlük, hogy hatalmas hibákra is képesek. Portugália nagyon simán verte Törökországot.

– Az osztrákokat látom esélyesebbnek. Nagyon jó benyomást tettek rám az eddigi meccseken. Szervezettek, látszik, hogy mit akarnak, stabilak. A törökök nagy szenvedéllyel játszanak, de a futballban a tudatosság, a jól felépített taktika általában többet ér. Nem mindig, néha a másik oldal kerekedik felül, de az esetek nagy részében a szervezettség hozza a sikert – folytatta. – Meglepetés volt, hogy ennyire szervezett, tudatos játéka van Ausztriának, és azt ilyen jól is csinálja, de az eddigiek alapján jobb csapatnak tartom, mint Törökországot.