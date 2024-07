Végéhez ért a labdarúgó Európa-bajnokság. Vasárnap 21 órás kezdéssel az is kiderül, ki a kontinens legjobbja, Spanyolország vagy Anglia.

– A mostani formák alapján egyértelmű spanyol győzelmet várok – kezdte kérdésünkre Kónya Mihály, a PMSC bajnoki ezüstöt és Magyar Kupát nyerő csapatának védője. – Nagyon nem tetszik az Eb, mert egy-egy jó félidő volt csak. Nem tesz jót a futballnak, hogy minden így ki van számítva. Nem nagyon látni, hogy a labdarúgók egyénileg valamit hozzátennének a játékhoz. Mindenki képes arra, hogy egy bizonyos szinten egy 0–0-t, egy 1–1-et lehozzon, aminél sokkal többre képesek, mintha a taktika, a rengeteg elemzés megölné a futballt. Vannak olyan 10-20-30 perces periódusok, amikor csak passzolgatják a labdát. Egyedül a spanyoloknál érzem azt, hogy rendkívül kreatívak, és bármikor képesek egy taktikai elemen belül is hozzátenni a játékhoz. Itt beszélhetünk Yamalról és Williamsről, két fiatal srácról, akik a labdával támadják a védőket, megpróbálják kicselezni őket, jönnek tőlük jó beadások, passzok. A spanyolok azok, akik rengeteg meglepetést okozva építik fel a játékot.

Az angoloknál többször rezgett a léc. Volt a 95. percben egyenlítésük, s Svájcot csak büntetőkkel verték, Hollandia ellen is a hajrában fordítottak.

– Az angolok nem tudom, hogyan jutottak el idáig. Nem ezért szerettük az ő futballjukat, régen direkt focit játszottak, támadtak. Ennek a csapatnak a játékosai is sokkal többet tudnak, mint amit megvalósítanak. Most a hollandok ellen volt egy jó félidejük, de a másodikban már megint csak passzolgattak a csapatok. Pedig nekik is megvannak azok a játékosaik, akik képesek lennének sokkal többre – folytatta. – Nem tudom Anglia milyen taktikával fog játszani. Ők nincsenek hozzászokva, hogy egy meccset kivédekezzenek. Ha az angolok nem tudnak, és nem fognak támadni, akkor csak idő kérdése, hogy a spanyolok rúgnak egy gólt. Ha pedig kétszer is betalálnak, akkor ott vége. Akkor lenne jó meccs, ha Anglia szerezne vezetést, de nem tudom, hogyan érhetné ezt el, maximum szögletből.