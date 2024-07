Döntőnek is beillő mérkőzésekkel folytatódik pénteken a labdarúgó Európa-bajnokság. Először a házigazda Németország, és a Georgiát elsöprő Spanyolország ütközik meg 18 órától.

– Azt gondolom, a spanyolok tovább fognak jutni – árulta el kérdésünkre a PMSC, az Újpest és a Hapóél Askelón egykori védője, Tomka János. – Hatalmas küzdelem lesz. Mindkét csapat remek, de a spanyoloknál szenzációs labdarúgók, tehetségek vannak, és óriási támadó futballt játszanak, minden percben keresik a kaput, az egy az egyeket, megalkuvást nem tűrően mennek előre. Ők játszák a legjobb focit. A németek mellett szól a régi közhely, hogy németek, illetve hazai pályán játszanak. Azt sem szabad persze lebecsülni, hogy nekik is nagyszerű futballistáik vannak. Ráadásul ez egy meccs, a pillanatnyi forma dönt. Döntőnek beillő mérkőzés lesz. A spanyolokat favorizálom, mert mindig is szerettem a Barcelonát, és van ott egy csomó fiatal tehetséges gyerek, akiknek a csodájára járok. Yamal és Pedri már most, ilyen fiatalon már világklasszis közeli állapotban vannak, és támadó focit játszanak. Ezt szeretik a szurkolók!

A 21 órakor kezdődő meccsen aztán újabb két óriás, Portugália és Franciaország csap össze egymással a folytatásért, amit nem is kell hangsúlyozni, mennyire fontos mind a két nemzet együttesének.

– Nagy Cristiano Ronaldo fan vagyok, mert az ember átérzi azt a kínt, amiben most ő is van, hogy egyszer abba kell hagyni a futballt. Ez nagyon nehéz. Húzza-húzza ezt a döntést, és szenzációs fizikai állapotban van, emiatt szurkolok nekik. Kicsit azért haragszom is rájuk, mert látuk jól, hogy a grúzok ellen egy megkomponált meccset játszottak, el akartak kerülni minket. Ez nekem nem volt szimpatikus és a fair paly szellemiségével szembe ment. Nem tudunk sajnos ezzel mit tenni, a rendszer sajátossága, hogy így is lehet taktikázni. A franciákat is nagyon szeretem. Fantasztikus játékosok alkotják a keretet, Griezmanntól Mbappén át nagyszerűek. Alapvetően, ha csak a tudásra, a világsztárok nagyságára támaszkodunk, akkor a franciák lépnek az elődöntőbe. Ez a meccs viszont egy rengeteg ismeretlenes egyenlet – zárta szavait a Magyar Kupa és Magyar Szuperkupa győztes focista.