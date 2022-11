Gól nélküli döntetlent játszott Tunézia a dán válogatott ellen, pedig aztán mindkét alakulat közel állt ahhoz, hogy győzelemmel kezdje a sorozatot.

Igencsak pőrgősen, nagy lendülettel vetették bele magukat a küzdelembe a csapatok, így egy percig sem unatkozhatott a publikum.

Külön öröm lehet a Ferencváros szurkolóinak, hogy Laidouni gyakorlatilag mindvégig sziporkázott a középpályán, a szenvedélye pedig át is ragadt a csapattársakra. A nagy akarásban végül egyik brigád sem bírt gólt szerezni az első játékrészben.

A második félidő elejét nagyon megnyomta Tunézia, sőt, az FTC kiválósága még ziccerben is vezethette kapura a labdát, de az utolsó pillanatban rossz megoldást választott. Ezt követően többször is veszélyeztetett a dán válogatott, de a tunéziai drukkerek a legnehezebb időszakban tizenkettedik emberként átsegítették kedvenceiket. Na meg többször is nagy szükség volt Dahmen bravúrjaira, és Cornelius szerencsétlenkedésére, aki pár centiről hatalmas helyzetet puskázott el.

Az idő haladtával egyre fáradtabbnak tűnt Tunézia, így nagyrészt Dánia akarata érvényesült, de hálót egyik oldalon sem sikerült megzörgetni.

Dánia–Tunézia 0–0

Labdarúgó világbajnokság, D-csoport, 1. forduló. Al Rayyan. Dánia: Schmeichel – Andersen, Kjaer (Jense, 65.), Christensen – Kristensen, Delaney (Damsgaard, 45+1.), Eriksen, Hojbjerg, Maehle – Skov Olsen (Lindstrom, 65.), Dolberg (Cornelius, 65.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand. Tunézia: Dahmen – Talbi, Meriah, Bronn – Drager (Kechrida, 88.), Skhiri, Laidouni (Sassi, 88.), Abdi – Slimane (Sliti, 67.), Msakni (Mejbri, 80.) – Jebali (Khenissi, 80.). Szövetségi kapitány: Jalel Kadri.