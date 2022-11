Costa Rica

Nem a top ligákban játszanak a Costa Rica-i válogatott tagja, nem is tartoznak a torna elitjébe, azonban minden egyes szereplésüknél jól látszik, hogy a védekezésük közel páratlan, amivel képesek lehetnek meglepetést okozni. Bár kevés az esélyük, hogy összességében a két európai csapatot kifúrják a továbbjutó pozíciókról, nem szabad őket leírni.

Costa Rica is landolt Fotós: Giuseppe CACACE / AFP

Kapusok: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (CD Lugo)

Védők: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios FC), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (al-Vehda), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati)

Középpályások: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewisson Bennette (Sunderland), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas FC), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense)

Támadók: Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)

Japán

Az ázsiaiak pontosan tudják, hogy mit kell megtenniük ezen a tornán, s készen is állnak rá. Az európaiak számára zömében ismeretlen labdarúgókkal, s a nagy csapatokban is megfordult tapasztalt labdarúgóikkal pedig bárki dolgát komolyan megnehezíthetik. Az elhivatottságukhoz, a bennük égő tűzhöz kétség sem férhet, azzal pedig rengeteg problémát leküzdhetnek ebben a kiírásban is.

A japánok is készek a rajtra Fotós: AFP

Kapusok: Shuichi Gonda (Simizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg)

Védők: Hiroki Sakai (Urava Red Diamonds), Miki Yamane (Kavaszaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokió), Yuta Nakayama (Huddersfield Town)

Középpályások: Junya Ito (Stade de Reims), Ritsu Doan (SC Freiburg), Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Takumi Minamino (AS Monaco), Kaoru Mitoma (Brighton), Gaku Shibasaki (Leganés), Yuki Soma (Nagoja Grampus)

Támadók: Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Takuma Asano (VfL Bochum)