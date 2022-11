Az életben maradásért küzdöttek az A-csoport harmadik körében, ugyanis a győztes csapat továbbjutónak vallhatja magát Hollandia mellett, sőt, Ecuador számára csupán egy döntetlen is elegendő lett volna ahhoz, hogy elérje célját.

Ennek fényében nem is olyan meglepő, hogy az első játékrészben inkább a biztonsági játék mellett tették le a voksukat az együttesek. Pontosan tudták, hogy egy apró hiba is sokba kerülhet. Szenegál érezhetően jobban akart, a dél-amerikai válogatott tagjai pedig többször is elvesztették a fókuszt. Ráadásul az egyik védő hevesebb is volt a kelleténél, így a játékvezető a félidő hajrájában büntetőt ítélt az afrikai alakulat számára, amit Ismaila Sarr magabiztosan értékesített.

A fordulás után Ecuador magasabb fokozatra kapcsolt, hiszen megcsapta őket a kiesés szele. Komoly nyomást nem helyeztek a szenegáli kapura, de a 68. percben egy szöglet után összejött az egyenlítés. Az öröm nem tartott sokáig, ugyanis két perccel később egy szabadrúgás után ismét betalált Szenegál. Ezt követően hiába a szögletáradat és a fohászkodás, Ecuador nem bírta feltörni a védelmet, így búcsúzott a tornától.

Ecuador–Szenegál 1–2 (0–1)

Labdarúgó világbajnokság, A-csoport, 3. forduló. Doha. Ecuador: Galindez – Preciado (Porozo, 85.), Torres, Hincapie, Estupinan – Gruezo (Cifuentes, szünetben) – Franco (Sarmiento, szünetben), Caicedo – Plata, Estrada (Reasco, 64.), Valencia. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro. Szenegál: Mendy E. – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Ciss (Mendy N. 74.), – Gueye I., Gueye P. – Ndiaye (abass, 75.), Dia (Cisse P. A., 90+5.), Sarr. Szövetségi kapitány: Aliou Cisse.

Gólszerzők: Caicedo (68.), Sarr (44. – büntetőből), Koulibaly (70.).