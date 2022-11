Keményen védekezett Ghána végig Portugália ellen, nem is nagyon koncentrált másra. Ez nem is ízlett igazán az európaiaknak, de így is közel járt Cristiano Ronaldo negyed óra után ahhoz, hogy megszerezze övéinek a vezetést, de fejese célt téveszett.

Persze a portugálok legnagyobb sztárjának nem ez volt az egyetlen lehetősége, de hol nem volt tökéletes a labda átvétel, és a kirontó Ati-Zigi hárítani tudott, vagy szabálytalanság előzte meg a találatát, amit így érvénytelenítettek.

Egészen a 65. percig várnia kellett ilyen körülmények között a gólra a szurkolóknak, ekkor is Cristiano Ronaldo mozdult be jól Joao Felix labdájára, s egy menteni igyekvő védő buktatta, így jöhetett a büntető, amit be is lőtt a sztár. Ezzel pedig ötödik világbajnokságán is szerzett gólt, amire még nem volt példa.