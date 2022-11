Mindenképpen érdekes lesz figyelni, hogy az F-jelű csoportban hogyan alakulnak majd a mérkőzések, hiszen igazán kimagasló csapat nincs a kvatettben. Persze így is esélyesebb a többieknél Horvátország és Belgium, de Hegedűs Márk a PMFC szélsője például Marokkótól számít meglepetésre a tornán.

A csoport programja

November 23., szerda: Marokkó-Horvátország 11.00, Belgium-Kanada 20.00

November 27.: Belgium-Marokkó 14.00, Horvátország-Kanada 17.00.

December 1.: Horvátország-Belgium, Kanada-Marokkó, Doha 16.00.

Horvátország

A Luka Modric vezette horvátokat egyetlen tornán sem lehet leírni, de az Eb tanúsága szerint már nem képes az előző vb-n mutatottakhoz hasonlót alkotni ez a csapat. Ahhoz minden egyes játékosuknak a csúcsra kell pörögnie ismét, hogy lépést tudjanak tartani a többiekkel.

Horvátország készen áll az újabb menetelésre Fotós: AFP

Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (NK Osijek), Ivo Grbic (Atlético Madrid)

Védők: Domagoj Vida (AEK Athén), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern München), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Középpályások: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Internazionale), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Luka Sucic (Salzburg)

Támadók: Ivan Perisic (Tottenham Hotspur), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split)

Belgium

A belgákat lassan egy évtizede sorolják folyamatosan a legjobbak közé, ehhez viszont még nem sikerült felnőnie a gárdának. Ráadásul a Real Madridba igazolása óta Eden Hazard is messze képességei alatt teljesít, illetve Romelu Lukaku is egy gyenge szezonon van túl a Chelsea-nél. A bizonyítási vágyával egészen biztos nem lesz problémája a csapatnak, de ahhoz, hogy az olyan klasszisok teljesítményét, mint Kevin de Bruyne ki tudják használni nagy erőket kell már a csoportban is mozgósítaniuk. Meglepő lenne ugyan, ha a kieséses szakasz előtt indulhatnának haza, de elég egy mérkőzésnek félre csúsznia, s már nagy bajban is vannak.

A belgáknak a nyomással is meg kell birkózniuk Fotós: Belga via AFP

Kapusok: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg)

Védők: Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Arthur Theate (Stade Rennes), Wout Faes (Leicester City), Jan Vertonghen (Anderlecht), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester City), Zeno Debast (Anderlecht),

Középpályások: Kevin de Bruyne (Manchester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Youri Tielemans (Leicester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Axel Witsel (Atlético Madrid), Charles de Ketelaere (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund),

Támadók: Romelu Lukaku (Internazionale), Michy Batshuayi (Fenerbahce), Dries Mertens (Galatasaray), Eden Hazard (Real Madrid), Lois Openda (Lens), Jeremy Doku (Stade Rennes)