Rácáfolt az Egyesült Államok válogatottja mindenkire, aki nem hitt abban, hogy egy ilyen fiatal csapat komoly eredményeket érhet el a labdarúgó világbajnokságon, hiszen a jóval tapasztaltabb Wales ellen is fölényben tudott játszani. A 36. percben pedig jött is a gól, Pulisic kiugratását követően Weah nagyon elegánsan, jobb külsővel bökte el a kifutó Hennessy felett a labdát a kapu közepébe.

A fordulás után váltott Wales, és többször is veszélyeztetni tudott. Egy szabadrúgást követő kavarodásban pedig Davies csukafejesét kellett bravúrral védenie Turnernek. A 80. percben pedig Bale-nek köszönhetően óriási eséllyé is érett az energia befektetés, hiszen kiharcolt Zimermannal szemben egy büntetőt. A sértett pedig nagyon magabiztosan értékesítette is a tizenegyest, a kapu jobb oldalába vágta a labdát.

Egyesült Államok–Wales 1–1 (1–0)

Labdarúgó világbajnokság, B-csoport, 1. forduló. Al Rayyan.

USA: Turner – Dest (Yedlin, 74.), Zimmerman, Ream, Robinson – McKennie (Aaronson, 66.), Adams, Musah (Acosta, 74.) – Weah (J. Morris, 88.), Sargent (Wright, 74.), Pulisic. Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter.

Wales: Hennessy – Mepham, Rodon, Davies – Roberts, Ampadu (Morrell, 90+5.), Ramsey, N. Williams (Johnson, 79.) – Wilson (S. Thomas, 90+3.), Bale, D. James (Moore, a szünetben). Szövetségi kapitány: Robert Page.

Gólszerző: Weah (36.), ill. Bale (82. – büntetőből).