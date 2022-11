Rendhagyó időpontban, november 20-án rajtol el a futball legnagyobb seregszemléje, amelyen Hegedűs Márk, a PMFC szélsője a brazilok sikeréért szorít majd a magyar és az olasz csapat hiányában.

Hegedűs Márk (pirosban) a brazilokért szorít majd Fotós: Löffler Péter

– Kicsit fejnehéz a csapat, de szeretem, mert olyan játékosok alkotják, akiket jó nézni – fogalmazott a miértről. – Az időpont és a helyszín miatt is más lesz az idei vb, mint a megszokott. Emiatt biztosan lesznek meglepetések. Senki nem számít rá, de akár Marokkóról is el tudom képzelni, hogy továbblép. A legnagyobb kérdés, milyen állapotban érkeznek a kluboktól a játékosok. Szerintem jó meccsek várhatóak, hiszen minden labdarúgó legnagyobb álma, hogy ilyen tornán küzdhessen a nemzetéért.

Közben azonban az NB II. is folytatódik majd három fordulóval, ami szokatlan, de pozitív helyzetet alakíthat ki.

– Mi is meríthetünk ebből, hogy amikor nem edzünk, vagy játszunk, akkor otthon jó meccseket láthatunk. Mindegyikből tanulhatunk, de kikapcsolódásnak is remek – folytatta.

Iván Bence paralimpikon – akivel akármelyik pécsi csapat meccsén összefuthatunk – szintén várja már a rajtot.

Iván Bence a sokgólos meccsekért drukkol Fotós: Markovics Gábor

– Szerintem izgalmas vb lesz, mivel mindenki fáradtan érkezik a szezon közben – mondta Iván. – Az lehet előnyben, akinek hosszabb a kispadja, több a variációs lehetősége. Biztosan lesz egy-két meglepetés. Kimondottan egy együttesnek sem fogok szurkolni, de a kedvenc klubcsapatom, a Manchester United játékosaiért szorítani fogok, illetve a sokgólos meccsekért. A hollandok okozhatnak meglepetést, az elődöntőig is elmenetelhetnek.

Kovács Déneshez, a PINKK Pécsi 424 vezetőedzőjéhez is közel áll a labdarúgás is, így ő is izzítja már a távirányítót.

Kovács Dénes gyerekkori hőseinek utódait figyeli Fotós: Laufer László

– Nagyon érdekes, hogy milyen hatással lesz ez a rendhagyó időpont a játékosokra – mondott kissé ellen Kovács Ivánnak. – Kompetitív mérkőzésekre számítok, ugyanis jelenleg nem egy hosszú bajnoki év után játszanak a játékosok, hanem a szezon közepén. Talán, így kipihentebbek lesznek a futballisták. Erőviszonyokban nehéz okosnak lenni, ugyanis a két dél-amerikai gigász elképesztő játékerőt képvisel, és egyik európai top válogatottat sem lehet lebecsülni, szóval mindenképpen izgalmas tornában reménykedem. A magyarok hiányában gyerekkori hőseim, David Beck­ham és Michael Owen utódai, az angol csapat áll legközelebb a szívemhez. Remélem, hogy ´66 után a futball ismét hazatér.

Ő is Hollandiát emelte ki, mert izgalmas keretük van, és Depay esetleges felépülésével az egyenes kieséses szakaszban okozhatnak meglepetést.

Az első forduló programja

November 20.: Katar–Ecuador 17.00.

November 21.: Anglia–Irán 14.00, Szenegál–Hollandia 17.00, USA–Wales 20.00.

November 22.: Argentína–Szaúd-Arábia 11.00, Dánia–Tunézia 14.00, Mexikó–Lengyelország 17.00, Franciaország–Ausztrália 20.00.

November 23.: Marokkó–Horvátország 11.00, Németország–Japán 14.00, Spanyolország–Costa Rica 17.00, Belgium–Kanda 20.00.

November 24.: Svájc–Kamerun 11.00, Uruguay–Dél-Korea 14.00, Portugália–Ghána 17.00, Brazília–Szerbia 20.00.

A-csoport, B-csoport, C-csoport, D-csoport, E-csoport, F-csoport, G-csoport, H-csoport