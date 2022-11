Brazília

Brazíliát mindig a világbajnokság esélyesei közt kell számon tartani, s ez most sincs másképpen. Az biztos, hogy a gárda minden téren kiemelkedik ebből a csoportból, így az is meglepő lenne, ha nem elsőként jutna tovább. Ehhez viszont az kell, hogy a brutálisan erős támadószekció levegye a védők válláról a terhet. Persze az is kérdés, hogy Neymar most melyik arcát mutatja, azt amelyikkel a csapat egyértelműen legjobbja lesz, vagy azt amikor nem a labdarúgó képességeivel hívja fel magára a figyelmet. Ráadásul ennyi remek gólszerző között nehéz lesz majd megtalálni az egyensúlyt, s azt hogy mindenki egoja ki legyen szolgálva. Brazília, ha a játékosok egymással fognak kakaskodni a reflektorfényért, saját maga legnagyobb ellensége lehet.

A brazil tréningek jó hangulatban teltek Fotós: AFP

Kapusok: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Védők: Bremer (Juventus), Dani Alves (UNAM), Danilo (Juventus), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Eder Militao (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla)

Középpályások: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimarăes (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo)

Támadók: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Junior (Real Madrid)

Kamerun

Az afrikai csapatokat könnyű a fekete lovak közé sorolni, hiszen általában képesek a jó szereplésre, de Kamerunnak nagyon meg kell harcolnia majd a pontokért, még akkor is, ha a bayernes Choupo-Moting ugynazt a remek formáját mutatja, mint az idény eddigi részében. Azonban még akkor is nehéz lesz ezt a csapatot tovább húznia a folytatásra.

Eric Maxim Choupo-Motingot szeretnék elkapni majd a védők Fotós: AFP

Kapusok: Devis Epassy (Abha Klub), Simon Ngapandouetnbu (Olympique Marseille), André Onana (Internazionale).

Védők: Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al-Taj FC), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nicolas Nkoulou (Arisz Szaloniki), Tolo Nouhou (Seattle Sounders), Christopher Wooh (Rennes).

Középpályások: Martin Hongla (Verona), Pierre Kunde (Olimpiakosz), Olivier Ntcham (Swansea City), Gaël Ondoua (Hannover 96), Samuel Oum Gouet (Mechelen), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli).

Támadók: Vincent Aboubakar (Al Naszr), Christian Bassogog (Sanghaj Senhua), Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern München), Souaibou Marou (Coton Sport FC), Bryan Mbeumo (Brentford), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Jerome Ngom (Colombe), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon).