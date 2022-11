Az angol válogatott meghátrált első világbajnoki mérkőzése előtt, ugyanis Harry Kane mégsem viselt szivárványos karszalagot, hiszen a FIFA utasítása szerint a játékvezetők ezt sárga lappal büntették volna, de az ütközet során nem kegyelmezett, ennek pedig Irán volt az elszenvedője.

Rémálomszerűen indult az idei világbajnokság Irán számára, ugyanis a találkozó elején sem találkozott sokat a labdával, ráadásul a tizedik percben a hálóőr összeütközött védőtársával, így hosszas ápolás következett. Sokáig úgy tűnt, hogy folytatni tudja a kapus, de végül szükség volt a cserére.

Hab a tortán, hogy a hírek szerint mindezt nagyon sok iráni nem is láthatta odahaza, hiszen az iráni televízió megszakította a találkozó közvetítését, miután a labdarúgók nem énekelték a himnuszt.

Ezután az angol válogatott elkezdett focizni, amire szükség is volt, hiszen tizennégy percig állt a játék. Bellingham megnyitotta a gólcsapot, majd a közel egy órás játékrész végén az Arsenal és a Chelsea szélsője is bevette a kaput. A találatok mellett az angol dominanciát igazolta a passzok száma, ugyanis az 1966-os világbajnokság óta csak egyszer fordult elő, hogy egy csapat több sikeres passzal rendelkezne az első félidőben, mint most a 366-ig jutó Anglia (négy éve a spanyol válogatott 395 átadásig juttott). Sőt, a másik végletet nézve megdőlt a rekord, hiszen Irán csupán 45 sikeres továbbítást jegyzett.

A párharc képe nemigen változott a második félidőben sem, plusz a csapatok szerencsére nem is álltak vissza, így még öt gólt láthatott a publikum. Az angol oldalon Saka talált be ismét egy remek egyéni megmozdulást követően, de Southgate két cseréje is góllal hálálta meg a bizalmat. Az iráni drukkerek is örülhettek, hiszen Taremi révén szép gólt szereztek, sőt, a végén is betaláltak, de így is féltucatot kapott az együttes.

Anglia–Irán 6–2 (3–0)

Labdarúgó világbajnokság, B-csoport, 1. forduló. Doha. Anglia: Pickford – Trippier, Maguire (Dier, 70.), Stones, Shaw – Bellingham, Rice, Mount (Foden, 71.) – Saka (Rashford, 70.), Kane (Wilson, 76.), Sterling (Grealish, 70.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate. Irán: Bejranvand (Hosseini, 20.) – Moharrami, Cheshmi (Kanaani, szünetben), Hosseini, Mohammadi (Torabi, 63.) – Noorollahi (Azmoun, 77.), Hajsafi, Karimi (Ezatolahi, szünetben) – Jahanbakhsh (Gholizadeh, szünetben), Taremi, Pouraliganji. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz.

Gólszerzők: Bellingham (35.), Saka (43., 62.), Sterling (45+1.), Rashford (71.), Grealish (90.), ill. Taremi (65., 90+13. – második büntetőből).