A francia válogatott volt az első, amely kiharcolta helyét a vb kieséses szakaszában, így nem is volt meglepő, hogy az utolsó csoportmeccsre úgy döntött Didier Deschamps, hogy több kulcsemberét is pihenteti. Ez azonban lehetőséget nyújtott arra az életéért küzdő Tunéziának, hogy megpróbálja elérni a nyolcaddöntőt.

A hozzáálláson is látszott a célok közti különbség, s a szinte önkívületi állapotban játszó tunéziaiak már a 8. percben a kapuba is találtak egy szabadrúgást követően, azonban ekkor les miatt még érvénytelenítették góljukat.

A folytatásban is veszélyesebbek voltak az afrikaiak nagyban köszönhető módon a Fradi légiósának Laidouninak. Coman lövésén kívül nem is jutott a tizenhatosukig a francia együttes, miközben Mandandának volt feladata, a szünetig vizsont meg tudta őrizni az eredményt. A fordulás után azonban már rezgett a hálója, Fofana veszítette el a labdát, s Khazri egy szép szóló végén lőtt a kapujába. Azonban így sem lehetett felhőtlen az öröm, hiszen percekkel később kiderült, Ausztrália is vezet, s azzal kiesett a most sokakat megnyerő csapat.

Ezt követően gyorsan jöttek a sztárok a francia csapatba, hogy megpróbálják kiharcolni a győzelmet. Ezek a változások azonban leginkább csak meddő mezőnyfölényt hoztak sokáig a sztáralakulatnak.

A mérkőzés vége felé aztán Mbappé, Dembélé és Griezmann kezdte megtalálni azokat a réseket, ahol be tudnak jutni a tunéziai védelem mögé, illetve képességeiket kihasználva új lyukakat is ütöttek a védelmi falon, s utóbbi a hosszabbítás nyolcadik percében be is talált takarásból egy erős lövéssel. Végül les miatt érvénytelenítették ezt a találatot.

Az biztos, hogy a mérkőzés utolsó jelenetéről még sokat fognak beszélni, hiszen a lefújás után, a középkezdés elvégzését követően hívta ki a VAR a játékvezetőt megnézni Griezmann gólját. Bár ő valóban lesen állt a labda elrúgásának pillanatában, egy védő rossz felszabadítási kísérlete után került hozzá a játékszer, s dropból a kapuba vágta azt. A játékvezető úgy értékelte azonban, a védő nem birtokolta a labdát, így pedig nem alakult ki új játékhelyzet, nem érvénytelenítette a lest. Ezt követően újra elindította a játékot, s még pár percet játszott a két gárda.

Tunézia–Franciaország 1–0 (0–0)

Labdarúgó-világbajnokság, D-csoport, 3. forduló. al-Rayyan.

Tunézia: Dahmen – Meriah, Ghandri, Talbi – Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul – Slimane (Abdi, 83.), Khazri (Jebali, 60.), Ben Romdhane (Chaaleli, 74.). Szövetségi kapitány: Jalel Kadri.

Franciarország: Mandanda – Diasi, Varane (Saliba, 63.), Konate, Camavinga – Fofana (Griezmann, 73.), Tchouameni, Veretout (Rabiot, 63.) – Coman (Mbappé, 63.), Kolo Muani, Guendouzi (Dembélé, 79.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerzők: Khazri (58.).