A második körben már komolyabb ellenállásba ütközik majd az angol labdarúgó-válogatott, hiszen az USA mindenképpen nagyobb játékerőt képvisel, mint Irán, s egyértelműen a továbbjutás a célja. Természetesen azért így is az első meccsen hatot lövő angolok a meccs esélyesei, még úgy is, ha a bokáját fájlaló Kane nem tud pályára lépni.

Hollandia is most mutathatja meg igazán, hogy mire képes, hiszen a Szenegál elleni nehezen kiharcolt sikert követően most a szintén két góllal nyitó Ecuador lesz az ellenfele. Másrészről ez újraárazhatja a dél-amerikaiak jó játékát Katar ellen.

Katar ma Szenegál, míg Irán Wales ellen próbálhatja meg visszanyerni valamelyest a becsületét.