– Számunkra viszont nagyon fontos volt, hogy nyerjünk, hogy megőrizzük az esélyünket a nyolcaddöntőbe jutásra – hangsúlyozta. – Elégedett vagyok azzal, ahogy játszottam, de nem jutottunk tovább, így igazából nem foglalkozom azzal, hogy melyik volt a jobb meccsem: a dánok elleni vagy a mai – mondta Laidouni, akit a múlt keddi, dánok elleni 0-0-s mérkőzés legjobbjának választottak.

A középpályás arról is beszélt, hogy sok üzenetet jutott el hozzá a klubjából és a magyar szurkolóktól is, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a következő világbajnokságon a magyar válogatott is ott lesz, mert teljesítménye és eredményei alapján megérdemelné.