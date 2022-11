Nem haboztak az argentinok, gyorsan döntésre akarták vinni a Szaúd-Arábia elleni meccsüket, már a 3. percben megtornáztatta Messi al-Ovajszt, de a jobb alsó felé tartó lapos lövést ki tudta üti.

Nem sokkal később úgy tűnt, egy szöglet utáni esetet megúszhatnak az arab védők, de a videobíró jelzése alapján percekkel később visszafújták Parades felborításáért a tizenegyest, azt pedig Lionel Messi nagyon nyugodtan a jobb alsóba passzolta.

Ezt követően viszont megmutatták a szaúdiak, hogy nem csak a dél-amerikai képesek jól futballozni, még egy veszélyes szabadrúgást is kiharcoltak. Az argentin támadó trió viszont folyamatosan a leshatárt támadva a sarkukon tartották az ellenfelet. A 23. percben Messi ugrott ki jól, el is lőtte a kapus mellett a labdát, de lesről tette. Ezt Lautaro Martínez visszavont gólja követte, akinek a bal karja, és válla lógott be milliméterekkel mielőtt átpöckölte volna al-Ovajszon a labdát. Végül a 35. percben is a kapust kicselezve a hálóba lőtt, de ezt is lesről tette az Inter csatára.

Onnantól a dél-amerikaiak szinte csak járatták körbe a labdát, nem erőltették a gólszerzést, amire rá is fizettek a fordulás után, hiszen egy előre vágott labdával meglódulva estében ballal kissé balról a kapuba gurított al-Sehri. A szaúdiak megtáltosodtak a góltól, s al-Davszari a tizenhatos bal sarkáról óriási gólt vágott Emiliano Martínez hálójába sokkolva az argentin válogatottat.

Ezt követően hiába nyomott jobban az argentin válogatott, egy épkézláb lövőhelyzetet nem tudott összehozni, s elvesztette a nyitányát.

Argentína–Szaúd-Arábia 1–2 (1–0)

Labdarúgó világbajnokság, C-csoport, 1. forduló. Doha.

Argentína: E. Martínez – Molina, Romero (Lisandro Martinez, 59.), Otamendi, Tagliafico (Acuna, 71.) – de Paul, Parades (Fernandez, 59.) – Di Maria, Messi, Papu Gomez (Alvarez, 59.) – Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Szaúd-Arábia: al-Ovajsz – Abdulhamid, Tambakti, al-Boleahi, al-Shahrani (al-Breik, 90+9.) – al-Sehri (al-Gannam, 78.), Kanno, al-Malki, al-Davszari – al-Faraj (al-Abed, 45+4., Al-Amri, 88.) – al-Buraikan (Asziri, 89.). Szövetségi kapitány: Herve Rénard.

Gólszerzők: Messi (10. – büntetőből), ill. al-Sehri (48.), al-Davszari (53.).