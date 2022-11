Már az első percekben látszott, hogy míg Argentína nagyon nyerni szeretne, hiszen csak akkor lehet biztos a továbbjutásában, addig a lengyel csapatnak abszolút megfelelne egy 0–0-s végeredmény is. Habár az első tíz percben elvétve még az európai csapat is vezetett támadást.

Egy a tizenhatos előtti labdaszerzést követően Messi fordult és lőtt jobbal tizenhat méterről kapura, de rosszabbik lábbal nem tudott elég erőt vinni a löketbe.

Nem sokkal később aztán Di Maria csente el a labdát, egy kis forgolódás után 18-ról tüzelt, de épp Messi hátát találta el. Folytatták azonban az argentinok a rohamozást, s Messi néhány cselt követően vette célba balról a rövid alsót, de Szczesny oda ért a lövésre. Ezt követően inkább átlövésekkel próbálkoztak a dél-amerikaiak, de nem voltak elég pontosak.

Aztán a 36. percben kapott Alvarez egy kiváló labdát, de balról nem tudta átpörgetni a kirohanó Szczesnyt, a labdát viszont ismét megkaparintotta, s az ötös jobb oldalára ívelt, ahol Messi mellé fejelt. Eközben viszont a vetődő lengyel kapus keze elérte a fejét, és mindenki legnagyobb meglepetésére a VAR segítségével a játékvezető büntetőt ítélt. A sporttárs hibáját viszont Szczesnyi javította, hiszen kiszedte Messi rosszul helyezett büntetőjét.

A szünetig ugyan nem esett gól, de a fordulást követően a kezdőrúgás után egy gyors támadást vezetett végig a jobb oldalon Argentína, s a lapos centerezésre Mac Allister tökéletesen érkezett. Ugyan nem találta el jól a középpályás a labdát, de épp így pattogott be lövése a másik irányba vetődő kapus mellett a jobb alsóba.

A találatot követően az argentin csapatnak egyre több helye volt, s Messi, valamint Alvarez előtt is akadt helyzet, amiből gólt szerezhetett volna, ám Szczesny hárított, illetve olykor már a lövésbe is hiba csúszott. Összességében azonban a dél-amerikaiak is visszább vettek a tempóból. A 68. percben mégis tovább nőtt a különbség, Alvarez kapott nagyszerű labdát a tizenhatoson belül, s második érintésből a kapu baloldalába lőtt.