Nem nyugszanak bele az angol válogatott tagjai és vezetői, hogy Katarban nem mindent lehet, mert sérti a rendező ország törvényeit, szokásait, kultúráját.

– A játékosok nem viselhetnek olyan felszereléseket és kiegészítőket, amelyeken politikai, vallási, személyes szlogenek, kijelentések vagy képek, illetve a gyártó logójától eltérő reklámok láthatók. Bármilyen szabálysértésért a játékost és/vagy a csapatot a versenyszervező, a nemzeti labdarúgó-szövetség vagy a FIFA szankcionálja – szól a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség figyelmeztetése a vb kapcsán.

Ennek ellenére az Angol válogatott kiáll a One Love felirató karszalag viselése mellett, ahogy egyébként a walesi is. Ragaszkodnak a szivárványszimbólum használatához, hogy a homoszexualitás mellett szolidaritsanak egy olyan országban, ahol ez törvénytelennek számít. A FIFA és a szövetségek még egyeztetnek erről, de akár sárga lappal is szankcionálható lesz az a csapatkapitány, aki ilyet vesz fel a tiltás ellenére.