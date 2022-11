A legutóbbi vb-n csoportutolsóként kieső, de mindig erős Németország Japánnal meccselt az E-csoport nyitányán. A japán válogatott már hamar megcsillogtatta a tudását, ez pedig komoly intőjel lehetett Hansi Flick alakulata számára.

Ennél több nem is kellett a német ébredéshez, az idő haladtával komoly nyomást helyezett ellenfelére, így a japán védelmen kívül a szerencsének is nagy szerepe volt sokáig a találat elkerülésében. Aztán jött a 32. perc, mikoris a japán kapus elszerencsétlenkedett egy szituációt, a játékvezető pedig kénytelen volt a büntetőpontra mutatni. Gündogan vállalta a terhet, majd nagyon higgadtan megszerezte válogatottja első gólját a tornán. Az első játékrészt nagyobb fölénnyel is behúzhatta volna Németország, sőt, Havertz is megzörgette a hálót, de a VAR közbeszólt.

A második félidőben a dominancia megmaradt, de azért bátrabb játékkal rukkolt elő Japán, így nem dőlhettek hátra a német szimpatizánsok. Igaz, Gündogan a 60. percben megszerezhette volna csapata második gólját, de a lövése a jobb kapufán csattant. A folytatásban bravúrok sorozatát mutatta be Gonda, így előnyét egyszerűen nem bírta növelni Németország.

Ez pedig megbosszulta magát, ugyanis Doan a 71. percben beállt, majd négy perccel később egy kipattanó labdát bepofozott a kapuba, hiába védett előtt nagyon Manuel Neuer. Ez is óriási eredmény lett volna Japántól, de a meccs hajrájában jött az ugyancsak csereként beálló Asano, aki éles szögből talált be, így minden várakozást borított.

Németország–Japán 1–2 (1–0)

Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 1. forduló. Doha. Németország: Neuer – Süle, Rüdiger, Schloetterbeck, Raum – Kimmich, Gündogan – Müller, Musiala (Götze, 79.), Gnabry (Moukoko, 90.) – Havertz (Fulkrug, 79.). Szövetségi kapitány: Hansi Flick. Japán: Gonda – Sakai (Minamino, 75.), Yoshida, Itakura, Nagatomo (Mitoma, 57.) – Endo, Tanaka (Doan, 71.) – Ito, Kamada, Kubo (Tomiyasu, szünetben) – Maeda (Asano, 57.). Szövetségi kapitány: Hajime Moriyasu.

Gólszerzők: Gündogan (33. – büntetőből), illetve Doan (75.), Asano (83.).