Négy remek játékerőt képviselő európai csapatot figyelhetünk ma a tévé képernyője előtt, hiszen Horvátország, Németország, Spanyolország és Belgium is pályára léphet.

Talán a felsoroltakból most a németek várhatják egy kicsit aggódva a Japán elleni meccset, hiszen Marco Reus és Timo Werner után Leroy Sané is sérülés miatt kiesett az első találkozóra. Azonban, ha komoly tervei vannak a tornán az alakulatnak, most nem hibázhat.

Modricék varázsolhatnak egyébként a legkorábban, hiszen Marokkó ellen már 11-kor pályán lesznek.

A legizgalmasabbnak talán a Spanyolország-Costa Rica meccs ígérkezik, hiszen a rengeteg fiatallal érkező Furia Rojának nem lesz egyszerű feltörnie a dél-amerikaiak védelmét.

A belgák sikere is elég valószínű Kanada ellen, de de Bruynéknek nagyon oda kell figyelniük, hogy ne az övék legyen a vb következő negatív meglepetése.

A mai program: Marokkó–Horvátország 11.00, Németország–Japán 14.00, Spanyolország–Costa Rica 17.00, Belgium–Kanada 20.00.