A walesi brigád nagyon keveset mutatott, míg az iráni alakulatot vitte a szíve, így a csúnya fiaskó után a véghajrában kétszer is betalált, és megszerezte első győzelmét a katari világbajnokságon.

Gareth Bale számára már boldogan indult az ütközet, ugyanis azzal, hogy pályára lépett az Irán elleni mérkőzésen, most már 110 válogatottsággal egyedüli rekorder lett hazájában. Az első játékrészben azonban mintha nem is játszott volna a Los Angeles FC támadója, ugyanis a védők kiválóan semlegesítették.

Sőt, Irán közelebb is járt a gólhoz, be is talált, de a videóbíró les miatt közbeszólt. Aztán a második félidőben a walesi játékosok teljesen elfogytak, míg Irán magasabb fokozatra kapcsolt. A véghajrában egy indításnál Hennessey letarolta ellenfelét, így a torna során először villant a piros lap. Ez még nagyobb lendületet adott a közel-keleti ország válogatottjának. Azzal pedig, hogy kilenc perc volt a ráadás, nagy esélyt kaptak. A 98. percben jött is a dráma, Irán megszerezte a vezetést, ráadásul nem sokkal később ismét beköszöntött, így teljesen megérdemelt diadalt aratott az Anglia elleni zakó után.

Wales–Irán 0–2 (0–0)

Labdarúgó-világbajnokság, B-csoport, 2. forduló. Al Rayyan. Wales: Hennessey – Mepham, Rodon, Davies – Roberts (Johnson, 57.), Ampadu (Allen, 77.), Ramsey (Ward, 87.), Williams – Bale, Moore, Wilson (James D., 58.). Szövetségi kapitány: Robert Page. Irán: Hosseini – Rezaeian, Puraliganji, Hosseini, Mohammadi – Gholizadeh (Jahanbakhsh, 77.), Noorollahi (Cheshmi, 77.), Ezatolahi (Karimi, 83.), Hajsafi (Torabi, 77.) – Azmoun (Ansarifard, 68.), Taremi. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz.

Gólszerzők: Cheshmi (90+8.), Rezaeian (90+11.).

Kiállítva: Hennessey (86.).