A keddi játéknapon a C-csoportban is gól nélküli döntetlent hozott a párharc, pedig több alkalommal is közel álltak a gólszerzéshez a csapatok. Nem is kérdés, hiányérzettel fekhet le a lengyel válogatott, ugyanis a tizenegyessel komoly lehetőséget múlasztottak el.

Van egy ember, akiről az idények alatt nemigen lehet hallani, de négyévente felbukkan, majd megváltja az egész világot. A mexikói kapusról van szó, Guillermo Ochoaról van szó, aki korábbi világbajnokságokon már bizonyította, hogy milyen remekül véd, ráadásul vélhetően ismét tőle lesz hangos a sajtó a következő napokban. Ezúttal a Barcelona támadójának, Robert Lewandowskinak a büntetőjét hárította a második játékrészben, ezzel pedig igencsak nagy erőt adott csapattársainak a folytatásra.

Nem mehetünk el szó nélkül a lengyel hálóőr, Szczesny remeklése mellett sem, ugyanis több alkalommal is megmentette együttesét. Így tehát a mai teljesítményeket látva nem lennénk meglepve, ha a sorozat végén mindkét kapus jelölt lenne a legjobb portásért járó díjért.

Persze ez még csak a kezdet volt, ezt a formát át kell menteni a folytatásra, ugyanis még kőkemény összecsapások várnak az együttesekre, így fogni kell azt a rolót, és le is kellene húzni, hogy ne kerüljön nehéz helyzetbe egyik alakulat sem.

Lengyelország legközelebb a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését jegyző Szaúd-Arábia ellen küzdhet meg szombaton, míg Mexikó legjobbjai a nagy blamával kezdő Argentina ellen gyarapíthatják pontjaikat, és szerezhetik meg első diadalukat a sorozatban.

Mexikó–Lengyelország 0–0

Labdarúgó világbajnokság, C-csoport, 1. forduló. Doha. Mexikó: Ochoa – Gallardo, Moreno, Montes, Sanchez – Alvarez – Herrera (Rodriguez, 71.), Chavez – Lozano, Martin (Jimenez, 71.), Vega. Szövetségi kapitány: Gerardo Martino. Lengyelország: Szczesny – Cash, Bereszynski, Gilk, Kiwior, Zalewski (Bielik, szünetben) – Kaminski, Krychowiak, Szymanski (Frankowski, 72.) – Zielinski, Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz.