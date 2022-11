Az a tévéképernyőn keresztül is jól látható volt, hogy az egész show-hoz mű szurkolók is jártak Katarban, még Hajdú B. István is megjegyezte, hogy a második félidőre jó 5-6 ezer ember már nem ment vissza a helyére, s fokozatosan távoztak a találkozó végéig, így hiába voltak az elején 60 ezren. Ez azt is jól megmutatja, hogy ha oda is adják egy ilyen országnak a rendezés jogát, amely a hagyományokhoz illő időpontban képtelen lebonyolítani, felesleges automatikus indulási jogot is kapnia, hiszen nincs is valós tábora, amely az igazi hangulatot prezentálná. Szurkolók nélkül pedig felesleges az egész hajcihő.