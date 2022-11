Argentínában valószínűleg soha senki nem lesz képes olyan tiszteletet kivívni magának, mint az 1978-ban és 1986-ban is a nemzeti tizenegyet vb-címig vezető Diego Maradona. A mostani csapat tagjai is az ő meccseit figyelve szívták magukba a labdarúgás imádatát, így nem is kaphattak volna nagyobb motivációt annál, mint amit most a 2020-ban elhunyt legenda lánya, Dalma prezentált üzenetével.

– Lionel, tudnod kell, hogy Diego Maradona a Katarban szereplő argentin válogatott tizenkettedik játékosa – szemlézi az Origo Dalma Maradona írását. – Odafentről figyel benneteket, igyekszik erőt adni nektek a küzdelmekhez. Apám veled, veletek van, ő a tizenkettedik ebben a csapatban. Szóval, Lionel, most kérlek, haza kell térnetek a világbajnoki trófeával: Diego Maradona ekkor lesz a boldogabb. Ne feledd, odafentről figyel téged.

Az első meccset a megszólított hétszeres aranylabdás egy veszélyes lövéssel, illetve egy tizenegyes góllal nyitotta, azonban a folytatás már nem volt ilyen szerencsés az Albiceleste számára, hiszen egy szabályos gólt is elvettek tőle les miatt, s végül ki is kapott Szaúd-Arábiától.