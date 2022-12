Az NlTimes hírportál szerint Rotterdamban a rohamrendőrségnek a Kruisplein központi sétatér környékén kellett beavatkoznia, és lovasrendőröket is be kellett vetnie a tömeg feloszlatására. A hatóságok veszélyes pirotechnikai eszközök birtoklása, személyazonosság igazolásának megtagadása, valamint erőszakcselekmény miatt vett őrizetbe több embert. Amszterdamban több helyen is zavargások voltak. A randalírozók petárdákat dobáltak, autókon táncoltak és kövekkel hajigálták a rendőröket.

Hága egyik kerületét a rendőrség kockázatos területnek nyilvánította, ami lehetővé tette a rendfenntartók számára, hogy megállítsák és megmotozzák a járókelőket, és letartóztassák azokat, akik nem hajlandók magukat igazolni.

A rohamrendőrséget Utrecht egyik városrészében is bevetették, miután zavargások robbantak ki ott. A kerületi rendőrség nem zárja ki, hogy több letartóztatást is végrehajtanak még.

A The Brussels Times belga hírportál értesülése szerint a brüsszeli rendőrség 59 embert vett őrizetbe szombat este a főváros különböző negyedeiben a hatóságok elleni erőszak és tiltott pirotechnikai eszközök használata miatt. Az érintett brüsszeli területeken az idősebb lakosok élőláncot alkottak, hogy a rendzavarókat lecsillapítsák - számolt be a hírportál.