Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány büszke volt csapatára, amely szerinte "megmutatta a japán labdarúgás jövőjét".

"Legyőztünk két világbajnokot, Németországot és Spanyolországot is" - hangsúlyozta az elért eredményeket a szakember, aki szerint játékosai a legjobbjukat nyújtották, és azzal együtt is új korszak kezdődik számukra, hogy Japánnak negyedszer is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást.

"Most nehéz, de nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk, igazán élveztük ezt a tornát" - mondta a japánok utolsó büntetőjét elvégző csapatkapitány, Josida Maja, akinek lövését kivédte Livakovic.