Az argentinok szombaton Ausztráliával, míg a lengyelek vasárnap a címvédő Franciaországgal találkoznak a negyeddöntőbe kerülésért.

– Nagyon nehéz lesz az ausztrálok elleni meccs. Itt már minden csapat nagyon komoly erőt képvisel. A lehető legjobban fel kell készülnünk. Nyugodtnak kell maradnunk, és meccsről meccsre kell haladnunk. Most kezdődik egy újabb világbajnokság, remélhetőleg továbbra is fenn tudjuk tartani azt a szintet, amit most elértünk – mondta Messi.