Többeknek is szemet szúrt, hogy a 2022-es katari-világbajnokságon az amerikai labdarúgó-válogatott 20 éves játékosa, Giovanni Reyna kevés játéklehetőséget kapott, erről pedig a nyolcaddöntős búcsú után az együttes szövetségi kapitánya nyilatkozott is.

Kiemelte, hogy a 26 fős keret egyik tagjának nem volt megfelelő a hozzáállása, és az illető hiába kért elnézést a tettéért, már meg is vették számára idő előtt a repülőjegyet hazafelé, igaz, végül megengedték neki, hogy maradjon Katarban.

Noha eredetileg nem nevezte nevén az illetőt, végül Berhalter akarva-akaratlanul is elárulta, hogy Reynáról van szó, ő pedig nem hagyta szó nélkül a dolgot.

– Az a meggyőződésem, hogy a csapatban zajló dolgoknak privátnak kell maradniuk. Olyan kijelentések hangzottak el, amelyek a professzionalizmusomra és jellememre utalnak, ezért szükségesnek érzem, hogy tegyek egy rövid nyilatkozatot. Közvetlenül a világbajnokság előtt Berhalter edző azt mondta, hogy nagyon korlátozott lesz a szerepem a tornán. Emiatt le voltam sújtva, hiszen én olyan vagyok, aki büszkén és szenvedéllyel játszik: a foci az életem és hiszek a képességeimben. Hagytam, hogy az érzelmeim a legjobbat kihozzák magamból, és néhány napig befolyásolják az edzésemet és a viselkedésemet, miután tudomást szereztem korlátozott szerepemről. Ezután elnézést kértem a csapattársaimtól és az edzőmtől, és ők azt mondták, hogy megbocsátottak. Ezt követően leráztam magamról a csalódottságomat, és mindent beleadtam, amim volt a pályán és azon kívül is.

Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy ez az ügy és ennek néhány erősen eltorzított változata megjelent, és rendkívül meglepett, hogy az amerikai férficsapat stábjából valaki hozzájárult ehhez. Berhalter edző ugyanis mindig is azt mondta, hogy a csapattal kapcsolatos problémák házon belül maradnak, így a csapategységre és a fejlődésre koncentrálhatunk. Szeretem a csapatomat, szeretem képviselni a hazámat, és ezután is csak arra koncentrálok, hogy focistaként és emberként is fejlődjek. Remélem, hogy minden egyes futballban részt vevő amerikai csak arra összpontosít, ami a férfi válogatott érdekeit szolgálja, és ezáltal nagy sikernek örvendhetünk majd a 2026-os [amerikai társrendezésű] világbajnokságon – fogalmazta meg gondolatait a Dortmund sztárja.