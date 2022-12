A hollandokban azonban még volt annyi, hogy izgalmassá tegyék a végjátékot. Berghuis balról érkező beadására a kispadon korábban már sárgát kapó Weghorst robbant be, s fejelt közelről a hálóba.

Vérszemet is kapott az Oranje, hiszen persekkel később már egy másik cserejátékos, Luuk de Jong került helyzetbe, de ő kívülről találta el a kapu oldalát. A 88. percben aztán Parades durva belépője okozott tömegjelenetet, aminek a végén csak az argentin középpályás kapott lapot, a forró indulatok viszont annyira kibillentették Argentínát a ritmusából, hogy a hollandok a hosszabbítás 11. percében egyenlített szabadrúgásból. Lepasszolták Weghorstnak a közeli pontrúgás, aki egy átvétel után a kapuba gurított. Az biztos, hogy az utolsó 20-30 perc mindenért kárpótolta a nézőket.

A 114. percben aztán Lautaro Martinez eldönthetett volna mindent, de van Dijkba lőtt hat méterről kapásból. Majd Fernandez távoli lökete pattant meg úgy egy védőn, hogy majdnem a léc alá vágódott a labda. A 119. percben Lautaro Martinez fordult le szépen a védőjéről, tizenhét-méteres lapos lövését viszont védte Noppert, utána pedig ismét Fernandezen volt a sor, aki távolról a kapufa jobb tövét találta telibe egy kis szögletet követően. Az argentinok láthatóan nagyon nem akartak büntetőket rúgni.

A hollandok kezdték a szétlövést, s van Dijk azonnal hibázott, kapufát talált. Következőnek Messi állt a labda mögé, ő pedig begurította a saját lehetőségét a kapu közepébe. A fokozódó nyomás mellett Berghuisön volt a sor, s Emiliano Martinez nem csak eltalálta, merre lövi a büntetőjét, de ki is védte a baloldalra tartó labdát. A második argentin, Parades óriási előnyhöz juttathatta így már csapatát, és elemi erővel a kapu jobb oldalába lőve így is tett. Koopmeiners a kapu bal oldalába lőve némi nyomást levette a következő holland válláról, de Montiel sem hibázott, ugyan oda lőve, így egy hiba is végzetes lehetett a narancssárgáknak. A duplázó Weghorst a jobb alsóba lőtt, így még folytatódott az orosz rulett, Enzo Fernandez pedig mellé lőtt, ezért jöhetett a következő páros is. Luuk de Jong az óriási nyomás ellenére nyugodt tudott maradni, és nagyon lazán a jobb alsóba gurított, azonban Lautaro Martinez is talált, így Argentína ment tovább. A jobb felsőbe lőtt.

Hollandia–Argentína 2–2 (0–1, 2–2) – büntetőkkel: 3–4

Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő. Lusail, 88 966.

Hollandia: Noppert – Timber, van Dijk, Ake – Dumfries, de Roon (Koopmeiners, a szünetben), F. de Jong, Blind (L. de Jong, 64.) – Gakpo (Lang, 113.) – Bergwijn (Berghuis, a szünetben), Depay (Weghorst, 78.). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal.

Argentína: E. Martinez – Romero (Pezzella, 78.), Otamendi, Lis. Martinez (Di Maria, 112.) – Molina (Montiel, 106.), de Paul (Parades, 67.), Fernandez, Mac Allister, Acuna (Tagliafico, 78.) – Messi, Alvarez (Lau. Martinez, 82.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Gólszerzők: Weghorst (83., 90+11.), ill. Molina (35.), Messi (73.)