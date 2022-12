Dejan Lovren, a horvát válogatott hátvédje két újságírót is durván sértegetett, „büdös dögnek” nevezve őket a bronzmérkőzés után. Mint később kiderült, egy félreértett reakció miatt.

A találkozó után az interjúfolyosón Lovren annyit mondott a horvát újságíróknak, hogy mindjárt jön Luka Modric, és ő fog nyilatkozni, majd továbbsétált, azonban ekkor két újságíró – Frane Vulas (Slobodna Dalmacija), Daniela Rogulj (Total Croatia News) – nevetésére figyelt fel, amire a Zenit-játékos úgy reagált, hogy visszament hozzájuk, és megkérdezte, ki nevetett, majd így folytatta: – Milyen viselkedés ez, maguk nem örülnek ennek a sikernek, nem büszkék erre. Azon kevesek közül az egyikek, akik már a torna elejétől kezdve szidtak bennünket és nem hittek bennünk.

Ezután az újságírók hiába próbálták megmagyarázni neki, hogy teljesen félreérti a helyzetet és nem rajta nevettek, a válogatott játékos folytatta: – Most meg gúnyosan mosolyogsz, te büdös dög, te meg ez a nő is. Ekkor már többen is kérték a játékost, hogy hagyja abba ezt a viselkedést, aki végül azt felelte, hogy „ezek az emberek nem örülnek, ez az igazság”, majd elment.

Lovren kirohanása miatt a Horvát Labdarúgó-szövetség (HNS) sajtószóvivője, Tomislav Pacak elnézést kért a történtek miatt.