A dél-amerikai válogatottnak csupán három ponttal volt esélye továbblépni a csoportból, márpedig Ghána ellen sosem könnyű jól szerepelni. Rémálomszerűen is indult az összecsapás Uruguay számára, ugyanis a 19. percben a videóbírónak köszönhetően büntetőhöz jutott Ghána, igaz, André Ayew nagyon gyenge, bal alsóba tartó lövését hárította Rochet.

Ez egy új lendületet adott Diego Alonso alakulatának, hiszen percekkel később De Arrascaeta fejjel megszerezte válogatottja első gólját a katari tornán, majd kicsivel utána meglőtte a másodikat is. Ghána mindezek után érthető módon padlóra került, de a drukkerek bíztak abban, hogy a szövetségi kapitány felbírja rázni együttesét a szünetben.

Ezzel szemben közel egy óra elteltével Uruguay könnyen lezárhatta volna a párharcot, ha a játékvezető hasonlóképp vélekedik, mint a videószobában kollégái. Egy véleményes szituációban a síp néma maradt, de mégis kihívták a bírót, hogy nézze újra az esetet, azonban döntésén nem változtatott, így elmaradt az uruguayi tizenegyes.

Valamelyest ez erőt adott Ghánának is, kézbe vette az irányítást, igaz, ellenfelének ezzel nem volt túlságosan nagy problémája. A helyezetek számát is növelni tudta az afrikai válogatott, de Rochet mindvégig résen volt. Sőt, Cavaniék még ekkor is sokkal veszélyesebbek voltak a kapura.

Időközben Portugália kikapott, így egy gólra nagy szükség lett volna még. Mondani sem kell, Uruguay mindent megtett ezért, a szurkolók tizenkettedik emberként segítették a válogatottat, de a meccs véget ért. Ezzel tehát Ghána és Uruguay is búcsúzott a tornától.

Ghána–Uruguay 0–2 (0–2)

Labdarúgó világbajnokság, H-csoport, 3. forduló. Ghána: Ati Zigi – Seidu, Amartey, Salisu, Baba – Partey, Abdul Samed (Kyereh, 72.) – Kudus (Fatawu, 90+8.), A. Ayew (Bukari, szünetbne), J. Ayew (Sulemana, szünetben) – I. Williams (Semenyo, 72.). Szövetségi kapitány: Otto Addo. Uruguay: Rochet – Guillermo Varela, Giménez, Coates, Olivera – Pellistri (de la Cruz, 66.), Valverde, Bentancur (Vecino, 34.), De Arrascaeta (Gomez M., 80.) – Suárez (Cavani, 66.), Núnez (Canobbio, 80.). Szövetségi kapitány: Diego Alonso.

Gólszerzők: De Arrascaeta (26., 32.).