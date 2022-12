A sportstatisztikákkal foglalkozó Sofascore is összeállította hétről hétre a világbajnokság álomcsapatát. Most az elődöntők tizenegyén van sor, amelyet a két győztes tölt ki nagyrészt, a marokkóiak és a horvátok is csak 1-1 labdarúgóval képviseltetik magukat. Az afrikai csapatból Yamiq a védelemben, míg következő ellenfelüktől Modric fért be.

Az osztályzatok alapján egyébként a két gólt szerző argentin Julian Álvarez volt a legjobb, míg a szintén betaláló francia Theo Hernández a második legjobb a körben a honlap szerint.