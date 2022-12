Sokáig úgy tűnt, hogy Argentína egy sima mérkőzést követően ünnepelheti harmadik világbajnoki címét, azonban ehhez Kylian Mbappénak és a francia csapatnak is volt egy-két szava. A találkozót követően a My Funny Games Builder Youtube-csatorna úgy döntött, Legóval lemodellezi a vb-döntő legszebb pillanatait, amit lentebb meg is tekinthet: