Argentína a hatodik, míg Franciaország a negyedik világbajnoki döntőjére készül, viszont mindkét nemzet a harmadik diadalát ünnepelheti a mérkőzés végén. A dél-amerikaiak szerepeltek előbb, már 1930-ban vb-fináléban, de alulmaradtak Uruguay ellen. A szurkolóknak 48 évet és Maradonát kellett kivárniuk, hogy ismét ott lehessenek a végelszámolásnál, ekkor pedig a trófea is kedvenceik kezében emelkedett a magasra. A szenvedő fél a nagyszerű holland csapat volt. Nyolc évvel később már az NSZK ellen sikerült megismételni a bravúrt, 1990-ben azonban a nyugat-németek ünnepelhettek már az argentinok ellen. Utoljára 2014-ben, már Messivel járt a fináléban a dél-amerikai gárda, de ekkor sem volt szerencséjük a német csapat ellen.

A franciák első döntős fellépésére 19998-ig kellett várni, akkor azonban Zinedine Zidanék rögtön be is zsebelték a címet Brazília ellen. Még a középpályás zsenivel a fedélzeten jutott el 2006-ban is a fináléig a csapat, azonban ott az ő piros lapja miatt is egy kaotikus találkozó végén Olaszország örülhetett a büntetőket követően. Végül 2018-ben ismét felértek a csúcsra a franciák, akkor már Mbappé húzta az együttest a végső sikerig.