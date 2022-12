A téli rendezés miatt valószínűtlennek tűnt, mégis befolyásolhatja az időjárás a katari labdarúgó-világbajnokságot, az országban ugyanis szerdán egy tornádó is lecsapott, valamint jégeső is esett.

Scattered rain in northern parts of #Qatar.



Qatar Meteorology Department shares a video of rain in Ras Laffan. pic.twitter.com/6UzGoWZFYs — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 7, 2022

Ras Laffan ipari városában, a fővárostól mindössze 50 km-re szerdán megjelent egy tornádó, valamint nagy mennyiségű jégeső is az arab országra zúdult. A városban az utakat is elöntötte a víz a térségben szokatlan árvíz miatt, Ras Laffan pedig kevesebb mint félórányi autóútra fekszik az al-Bajt Stadiontól, ahol az Anglia-Franciaország negyeddöntőt is rendeznék majd.

Katarban az éves átlagos csapadékmennyiség 75 mm, június és október között pedig általában egyáltalán nem esik eső. A jégeső ráadásul ennél is ritkább – ugyanis az országban a hőmérséklet ritkán esik 13 Celsius-fok alá még januárban is –, ahogy a tornádó kialakulása is nagyon szokatlan.