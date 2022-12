Elsőként a marokkói történet íródhat tovább, még ha Spanyolország ellen nem is könnyű jól teljesíteni, ugyanis Luis Enrique legénysége szereti lenyelni a labdát. Na de Japán legutóbb bizonyította, hogy a spanyol falon is meg lehet találni a rést, így vélhetően Marokkó is kemény ostromba kezd majd.

Az este folyamán egy pikáns, harcias találkozó várható, ahol egy apró hiba nagyon sokba kerülhet. A legtöbb portugál drukker Cristiano Ronaldo nélkül indulna csatába, mindeközben a svájci oldalon nincs gond a csapategységgel, két masszív alakulat mérkőzik meg, ahol a pillanatnyi forma dönthet.

A mai program: Marokkó–Spanyolország 16.00, Portugália–Svájc 20.00.