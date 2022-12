Különleges meglepetéssel kedveskedett tanítványainak Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, ugyanis a a brit könnyűzene egyik ikonikus alakja, Robbie Williams látogatta meg a futballistákat, majd adott nekik privát koncertet.

– Robbie itt volt velünk, és több dalt is elénekelt nekünk. Remek esténk volt, kiváltságnak tartom, hogy találkozhattunk egy ennyire tehetséges emberrel. Én is beszéltem vele. Többünkkel is duettezett, de nem fogok neveket említeni – nyilatkozta a Kalvin Phillips, a Manchester City középpályása.

Anglia szombat este, 20 órakor csap össze a címvédő francia válogatottal az al-Bajt Stadionban.