Bár több gól nélkül véget érő mérkőzés is volt már ezen a világbajnokságon, a szurkolók nem fognak elvonási tüneteket produkálni, hiszen már hetvenhét játékos örült annak, hogy a kapuba talált, és meg is adta a VAR a találatát. Ebből 61 olyan labdarúgó volt, aki eddig egyszer zörgette meg a hálót, további tizenketten kétszer is ünnepelhettek, míg Gakpo, Mbappé, Rashford és Enner Valencia háromnál járnak. Sajnos utóbbit már nem láthatjuk majd játszani Ecuador színeiben ezen a tornán, ám három vetélytársa még növelheti találatai számát. Összesen egyébként 97 találat esett, azaz ma szinte biztos, hogy a százat is átlépik a labdarúgók.