Sokaknak okozott kellemes meglepetést Kanada és Marokkó is, hiszen két jól futballozó, és a nagyokat is meglepő csapatot ismerhetett meg bennük a nagyérdemű. Ennek ellenére az utolsó fordulóra az észak-amerikaiak már nem bízhattak abban, hogy a labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszában is ott lesznek, az ellenfél pedig szinte azonnal lökött is még egyet rajtuk hazafelé.

Borjan, a kanadaiak kapusa hibázott óriásit, így Ziyech lecsaphatott a labdára, s elegánsan a kapu közepébe emelt a 4. percben. Szűk 20 perccel később aztán En Nesyri kapott olyan labdát, aminek szeme volt, s egy jó átvételt követően a kapu bal alsó sarkába lőtt tizennégy méterről.

Kanada viszont nem adta fel a szép búcsúról szőtt álmait, s egy baloldali támadás végén szépíteni is tudott, igaz, ehhez kellett Aguerd is, aki olyan szerencsétlenül ért a labdához, hogy azt saját kapujába tessékelte.