Mint ahogy arról már korábban is írtunk, a német válogatott kapusa, Manuel Neuer pénteken síelés közben lábát törte. Nos, ahogy azt várni lehetett, többen is furcsálták, hogy idény közben extrém sportba kezd a hálóőr, így annyira nem is meglepő, hogy Lothar Matthäus is megtalálta a Bayern München sztárját.

– Megértem, hogy egy játékos ki akar kapcsolódni, ki akarja szellőztetni a fejét és szórakozik. De sípályákon siklani, ahol kevéssé lehet kiszámítani a kockázatot, gondatlanságnak tűnik – vélekedett a korábbi magyar szövetségi kapitány, Matthäus.

A szakember hangsúlyozta, nem akarja nagyon bírálni a játékost, de amit tett, olyan volt, "mint a legkeményebb téli körülmények között nyári gumikkal autózni".