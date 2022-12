A Ferencváros tunéziai válogatott focistája, Aïssa Laïdouni sziporkázott a katari világbajnokságon, így nem is csoda, hogy több élcsapat is felkapta a fejét a teljesítményét látva. A téli átigazolási időszakban a 25 éves középpályás könnyen lehet, hogy egy európai top csapatba igazol. Ráadásul angol sajtóértesülések szerint még a Liverpool is felfigyelt rá.

Laïdouni a tunéziai válogatott mindhárom vb-meccsén kezdőként lépett pályára. A Dánia elleni találkozó után megválasztották a mérkőzés legjobbjának, a címvédő Franciaország elleni 1-0-s sikerből pedig gólpasszal vette ki részét.

– Folyamatos érdeklődés van iránta. Ha olyan ajánlat érkezik, ami minden fél számára megfelelő, akkor nem gördítünk akadályt a távozása elé – nyilatkozta a Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás.

Márpedig ha a magyar együttes pénzt szeretne kapni a játékosért, akkor a januári átigazolási időszakban muszáj eladni, ugyanis 2023 nyarán lejár szerződése.