A folytatásban Argentínának már nem volt hova sietnie, de így is végig közelebb állt a harmadik találathoz. Mac Allister szöglet utáni fejesét, Messi lövését és Alvarez újabb próbálkozását is Livakovicnak kellett bravúrral hárítania, azonban így sem maradt érintetlen a hálója. Messi ültette be a hintába a tizenhatos vonalán Gvardiolt, majd betört a jobb oldalról, s Alvarez elé tálalt, akinek nem volt nehéz dolga, értékesítette a helyzetet.

A 73. percben aztán Perisic próbálkozott, s elsőként el is találta a kaput, de Emiliano Martinez a helyén volt.

A találkozó végén még Mac Allister is próbálkozott egy kapáslövéssel, de Livakovic eszén sem lehetett könnyen túljárni, sőt, újabb nagy bravúrt mutatott be a horvát hálóőr.

Ezzel az is eldőlt, ha játszik a döntőben, akkor Lionel Messi ott dönti meg a korábbi magyar szövetségi kapitány, német legenda Lotthar Matthäus vb-meccs rekordját, amelyet most beállított.

Argentína–Horvátország 3–0 (2–0)

Labdarúgó-világbajnokság, elődöntő. Lusail, 88 966 néző.

Argentína: E. Martinez – Molina (Foyth, 87.), Romero, Otamendi, Tagliafico – de Paul (Palacios, 74.), Parades (Li. Martinez, 62.), Fernandez, Mac Allister (Correa, 87.) – Messi, Alvarez (Dybala, 74.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Orsic, a szünetben) – Modric (Majer, 81.), Brozovic (Petkovic, 50.), Kovacic – Pasalic (Vlasic, a szünetben), Kramaric (Livaja, 72.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Gólszerzők: Messi (34), Alvarez (39., 69.).