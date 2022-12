A hírek szerint a Szalai Attilát is foglalkoztató török Fenerbahce edzője, a portugál Jorge Jesus lehet a világbajnokság után visszavonuló Tite utódja a brazil válogatott szövetségi kapitányi posztján.

Neymar egyébként egy posztjában elköszönt edzőjétől, s mint kiderült, nem indult túl jól kettejük munkája.

– Mielőtt személyesen találkoztunk, többször játszottunk egymás ellen, és elmondhatom, eleinte nagyon idegesítettél! Azért, mert olyan csapatot állítottál össze, melynek célja volt, hogy legyőzz engem és még rosszakat is mondtál rólam – elevenítette fel Titével való kapcsolatát Neymar. – Vicces a sors, hogy az edzőm lettél én pedig a tízesed. Tudtam, milyen edző vagy és azt is, hogy sokkal jobb személyiség ennél! Amikor találkoztunk, pontosan tudtad, ki vagyok és ez sokat jelent nekem. Szeretném megköszönni a tanítást, amit adtál nekünk. Mindig is az egyik legjobb edző leszel! Gyönyörű pillanatokat éltünk át, de voltak fájó emlékek is, az utolsó pedig sokáig fájni fog.

Megérdemelted volna, hogy megkoronázzunk ezzel a kupával és mindannyian megérdemeltük mindazért, amit tettünk és mindazért, amit feladtunk, hogy megpróbáljuk megvalósítani legnagyobb álmunkat! De Isten nem ezt az utat szánta nekünk. Türelmesnek kell lennünk, mert Isten mindent megadott nekünk! Köszönöm Tite professzor, amit tanítottál. Van egy kifejezés, amit sohasem felejtek el: mentálisan erős! Nagy ölelés és köszönöm! – zárta gondolatait közösségi felületén Neymar.

Na de úgy tűnik, hogy a lisszaboni Benficánál és Sportingnál is dolgozó 68 éves Jorge Jesus hajlandó lenne távozni Szalai Attila klubjától, a Fenerbahcétól és ő válthatja Titét a szövetségi kapitányi poszton.