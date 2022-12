Biztos sokan emlékeznek Wilton Sampaio tevékenykedésére, aki az Anglia–Franciaország összecsapáson rengeteg hibát vétett, azonban nem kizárt, hogy ő kaphatja meg a 2022-es katari világbajnokság fináléját.

Az angolok nehezményezték, hogy a franciák vezető gólja, Aurelien Tchouameni találata előtt nem fújt le egy szabálytalanságot, amelyet Bukayo Sakával szemben követtek el,valamint Harry Kane-t is felrúgták a 16-os vonalánál, de ekkor is néma maradt Sampaio sípja. Mindemellett Theo Hernandez egyértelmű lökését is visszanézte a videobíró segítségével, majd csak ezután adta meg a második angol tizenegyest, amelyet Harry Kane végül a léc fölé vágott.

Sampaio a két elődöntő (Argentína-Horvátország és Franciaország-Marokkó) közül egyiket sem kapta meg, és a FIFA az angol Michael Olivert már hazaküldte, így a bronzmeccsre és a döntőre a Premier League-ben bíráskodó Anthony Taylor maradt rajta kívül. Könnyen elképzelhető, hogy a brazil bíró vezeti majd a vb-döntőt, kérdés, hogy ennek melyik csapat fog jobban örülni.