Ez a vb-meglepetés csapatának malmára hajthatja a vizet, bár a pótlásként beálló játékosok is magas játékerőt képviselnek, s a hiányzók sem pótolhatatlanok. Hakimiék viszont egészen biztos nem most fognak meghátrálni, ráadásul már bizonyították, hogy szinte labda se kell nekik, hogy esélyesebbnek vélt csapatokat üssenek ki. Ugyanakkor a legmeghökkentőbb döntős szereplések egyike lenne, ha a franciák ellen is sikert érnének el, még úgy is, ha Hegedűs Márk, a PMFC támadója lapunknak nyilatkozva még a torna előtt épp őket választotta a csapatok közül, amely szerinte megdöbbenti majd a világot.