Rengeteg szép, érdekes, feszült pillanatnak lehettek szemtanúi, akik végig követték a labdarúgó-világbajnokságot, ugyanakkor voltak olyan momentumok is, amiknél nem volt probléma, ha átaludta a néző. A hétvégi programban azonban egészen biztos, hogy nem szembesül majd az unalommal senki, hiszen két kiélezett mérkőzésre számíthatunk.

Vasárnap 16.00-kor kezdődik majd a főattrakció, Argentína és Franciaország összecsapása a trófeáért, amelyet mindkét nemzet harmadszorra hódíthat el. A két ország nemzeti csapata 13. alkalommal szerepel majd egymás ellen.

A mostani finálét megelőzően a vb-ken háromszor találkozott egymással a két csapat: az 1930-as argentin és a 2018-as francia siker között 1978-ban a dél-amerikaiak 2-1-re nyertek a saját rendezésű torna csoportkörében.

A mérkőzés már csak azért is pikáns, hiszen szembe kerül egymással a gólkirályi cím két esélyese Kylian Mbappé és Lionel Messi, akik az eseményt követően ugyanabba a klubba, a Paris Saint-Germainbe térnek majd vissza. A mérkőzésen egyébként, ha az argentin zseni pályára lép, megdönti Lothar Matthäus rekordját.

- Az első találkozójukat 92 évvel ezelőtt, Montevideóban játszották a felek, akkor az argentinok 1-0-ra nyertek az első világbajnokság csoportkörében. A legutóbbi meccsük négy éve az előző vb nyolcaddöntőjében volt, Kazanyban emlékezetes összecsapáson 4-3-as francia siker lett a vége.

- A francia csapat negyedik vb-fináléjára készül, korábban 1998-ban és négy esztendeje győzni tudott, míg 2006-ban 11-esekkel alulmaradt Olaszországgal szemben. Az argentin válogatott ötödször szerepelhet a döntőben, de ugyanúgy két világbajnoki címe van: 1978-ban és 1986-ban magasba emelhette a trófeát, viszont 1930-ban és 2014-ben alulmaradt a végső összecsapáson.

- A franciákkal együtt címvédőként mindössze öt csapat jutott vb-döntőbe, de közülük csupán 1938-ban az olaszok és 1962-ben a brazilok tudtak ismételni. Az argentinok pedig azzal írhatnak történelmet, hogy a Copa America címvédője még sosem nyert világbajnokságot.

- Az előző négy világbajnok egyaránt európai volt, ilyen hosszú sorozatra pedig még nem volt példa, ezt hosszabbíthatja meg Franciaország. Az európai fölény a fináléra is vonatkozik, mivel a mostanival együtt az elmúlt öt világbajnokság döntőjének tíz résztvevőjéből nyolc európai volt, a két kivételt egyaránt Argentína jelenti, ugyanis 2014-ben is finalista volt, akkor kikapott Németországtól.

- Eddig a francia válogatott a legeredményesebb a katari tornán 13 góljával, azonban az argentin csapat csupán eggyel szerzett kevesebbet, ráadásul mind a hat mérkőzésén eredményes volt, míg ezt az európai riválisa nem mondhatja el magáról. Argentína a hat vb-mérkőzésének felén nem kapott gólt, míg Franciaország ezt csak egyszer, az elődöntőben érte el.

- A góllövőlista élén a két válogatott egy-egy sztárja, Lionel Messi és Kylian Mbappé áll öt góllal, így a finálé nemcsak a győztesnek járó trófeáról dönt, hanem a gólkirályi címről is. A Paris Saint-Germain két sztárjához ugyanakkor csatlakozhat más is, mert Julián Álvarez és Olivier Giroud csak egygólos hátránnyal követi a duót.

- Lionel Messi már a pályára lépésével is rekordot állít fel, ugyanis a döntő lesz a 26. vb-mérkőzése, amivel maga mögött hagyja a német Lothar Mattäust. De szintén az élmezőnyben van a francia kapus, Hugo Lloris, aki 20. vb-találkozóján szerepel majd, amivel kapusként állít fel rekordot Manuel Neuert megelőzve.

- Messi az örökgóllövőlistán is rendkívül magasra törhet, ha eredményes lesz a döntőben. A 11 vb-gólnál tartó argentin csapatkapitány egyetlen góllal utolérné a rangsor ötödik helyén a futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnokát, a brazil Pelét. Duplával a negyedik helyen a francia Just Fontaine-nel, míg mesterhármassal a képzeletbeli dobogó alsó fokán Gerd Müllerrel osztozhatna.

- A Real Madridban futballozó francia Eduardo Camavinga lehet a futballtörténelem tizedik olyan játékosa, aki ugyanazon naptári évben BEK/BL, valamint világbajnoki döntőben a győztes együttesben pályára lép.

- Az argentin Nicolás Otamendi éppen a döntőben öltheti magára 100. alkalommal a címeres mezt.

- A 26 argentin kerettag közül ketten francia klubban játszanak: Messi a PSG-ben, míg Nicolás Tagliafico az Olympique Lyonban. Előbbi így egy klubtársával, Kylian Mbappével is farkasszemet néz a fináléban. További négy klubnak - az Atlético Madridnak, a Juventusnak, a Manchester Unitednek és a Tottenham Hotspurnek - mindenképpen lesz friss világbajnoka, mert a francia és az argentin keretből is van labdarúgója.