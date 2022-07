A keddi ünnepélyes átadás előtt még nagy volt a nyüzsgés a Femtonics Kft kővágószőlősi telepén, mivel a nagyberuházás minden eleme időben megérkezett, ám még mindig rengeteg munka vár a szakemberekre annak érdekében, hogy megkezdődhessen a gyártósoron a cég saját tervezésű lélegeztetőgépének és az ultragyors vírustesztjének a sorozatgyártása, melyre már most nagy nemzetközi érdeklődés mutatkozik.

A hivatalos átadás előtt Turányi Péterrel, a technológiai berendezéseket legyártó Al-Bohacen Kft. alapítójával jártuk körbe a precíziós munkára tervezett robotgyártósort, amely minimális emberi beavatkozással, tökéletesen steril körülmények között lesz képes műanyag granulátumból lélegeztető gép alkatrészek és a Covid-19 tesztek chip komponenseinek legyártására. – A gyártósor tervezésekor minden a flexibilitásról és a rugalmasságról szólt, hiszen ezek a gépek nem csak covid-teszt előállítására képesek, hanem pillanatok alatt átállítható bármilyen ismert, vagy manapság még nem ismert vírustörzs kimutatására, amelyet kimutatnak a szakemberek – mondta el a gépsort tervező vállalkozás ügyvezetője.

Mucsi Zoltán, a beruházó Femtonics Kft molekuláris biológiai osztályának vezető kutatója elmondta,

hogy az itt gyártandó covid-tesztek jelenleg a nemzetközi adatbázisban megtalálható 2,5 millió mutáns verziónak mintegy 99 százalékát képes kimutatni, így többek között az omikron variánst is. Ráadásul mindezt tizedannyi idő alatt, mint a jelenleg rendelkezésre álló tesztek.

Ezt követően a mikrobiológus bemutatta a technológia lelkét jelentő – hamarosan nemzetközi iparjogvédelmi oltalom alá kerülő – chip működési elvét. - Maga a chip tartalmaz egy mikrobiológiai labort, amelyben 5 parányi reaktor működik: az első a működést ellenőrzi, a második lecsekkolja, hogy humán génről van-e szó, a harmadik végzi el a Covid-tesztet, míg az utolsó kettőt egyidejűleg másik két teszt lefuttatására is be lehet állítani – mutatta be a működési elvet Mucsi Zoltán.

Új ruhát kapott a régi gyárépület

Lelkesen nézelődött a projektnek otthont adó, vadonatúj, 250 négyzetméteres üzemcsarnokban Sándor Tibor Antal, Kővágószőlős polgármestere is, aki a negyvenes években még lakott arrafelé, amerre ma az üzemcsarnok áll.

- Nem gondoltam volna, hogy Kővágószőlősön valaha ennyi pénzből, egy ilyen modern, világszínvonalú fejlesztés jön létre, ráadásul éppen ott, ahol gyermekkoromban még az uránbányát építő rabokat dolgoztatták

– mesélte a polgármester. Németh Szabolcs, a Femtonics KFT vezetője megerősítette, hogy valóban jól emlékszik vissza a polgármester, hiszen a 730 millió forintos beruházás részeként elkészült üzemcsarnok tartópillérei ugyan azok, amelyek az ötvenes években a gyárépületet tartották és mivel ezek állapota kifogástalan, ezért ezekre került a modern orvosi technológiákat gyártó vállalkozás épületének új ruhája.