Egyre több pénzt költünk sportfogadásra

Tavaly már a Szerencsejáték Zrt. bevételeinek 45 százaléka származott sportfogadásból, a társaság több mint nyolcvanmilliárd forinttal járulhat hozzá a költségvetéshez.

Tovább emelkedett 2017-ben a fogadások értékesítésének részaránya a Szerencsejáték Zrt.-nél, így már a teljes bevétel 45 százalékát adva, miközben a számsorsjátékok forgalma 34 százalékra csökkent, a sorsjegyeké pedig 21 százalékra nőtt – írta a vg.hu a Világgazdaság információi alapján. Így a 2016-os adatokhoz képest 1-1 százalékponttal erősödött a sportfogadás és a sorsjegyüzletág súlya, miközben 2-vel gyengült a lottózásé.

Az eltérések nem drámaiak, ám az elmúlt évek adataival trendbe illenek. Bár az üzleti év zárása még folyamatban van, a társaság előzetesen 10 százalék feletti árbevétel-növekedéssel számolt, a 2016-os 385 milliárd forint után 420 milliárd feletti forgalommal. Az előzetes adatok alapján a közkiadásokhoz történő 2017-es hozzájárulás is mintegy 10 százalékkal haladhatja meg a 2016-os adatot, így 80 milliárd forint fölé kúszhat. Az összeg legnagyobb részét a szerencsejátékokhoz közvetlenül kapcsolódó adók és díjak teszik ki, mint például a játékadó, a nyeremények személyi jövedelemadója vagy a felügyeleti díjak.

Előrébb lépett az interaktív értékesítési csatorna (online, sms, ATM) részaránya, a teljes forgalomból a 2016. évi 12-ről 14 százalékra ugrott 2017-ben, ez várhatóan folytatódik. A Szerencsejáték Zrt. szerint jelentősen fejlődött az információ- és tartalomszolgáltatás, az eredményközlés, a sportfogadási kínálat pedig már a minősített fogadópontokon is elérhető. Emelkedett az élő fogadás népszerűsége, egyre többen használják a Tippmix Radar okostelefon-alkalmazást, és a sorsjegyek újításai is sikeresek voltak – tette hozzá a vállalat.

A főnyeremény-halmozódások éve volt 2017, márpedig a számsorsjátékok esetében a társaság szerint a forgalom motorja a főnyeremény nagysága, amely nemcsak az adott lottójátékok árbevételére gyakorolt közvetlenül pozitív hatást, hanem közvetve a többi lottójátékra, a kiegészítő terméknek számító jokerre, de a szinergia miatt még a sorsjegyeladásra is. A kaparós változat kapcsán a játékszervező kiemelte: termékeik ma már több mint 7700 értékesítőhelyen érhetők el, a legtöbbet, 75 millió forintot a Nagykarácsony sorsjeggyel lehetett 2017-ben nyerni. A Szerencsejáték úgy látja, a játékosok keresik az újdonságot, ezért kéthavonta vezetnek be új sorsjegyeket.

Januártól több mint 50 új bajnokság eseményei kerültek a kínálatba a Tippmixen és a Tippmixprón. A 2018-as események közül kiemelkedő a labdarúgó-világbajnokság, de fontos állomás lehet a téli olimpia és a budapesti rendezésű divízió I/A-s jégkorong-vb is. A játékszervező szerint a magyar érdekeltségű eseményekre irányuló fokozott figyelmet jelzi az is, hogy az élő fogadási lehetőségek között már a férfi és női vízilabda OB I. kiemelt mérkőzései is felfedezhetők. Idén már az egész évben 24 órában lesznek fogadhatók élő események, ráadásul a Tippmixprón havonta több száz esemény élő streamközvetítéssel is követhető lesz, például az olasz labdarúgó-bajnokság összecsapásai.